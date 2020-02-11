Монтируем тёплое остекление правильно!

Тёплое остекление балкона важно выполнять правильно. Если подойти к этому вопросу небрежно, то наверняка будет допущено немало ошибок, на исправление которых потребуется выделить дополнительные личные средства. Это может быть критичным, если учесть, что услуга и сама по себе является дорогостоящей. Так, при монтаже тёплого остекления необходимо:

Максимально возможным образом добиться герметизации лоджии или балкона. При этом следует полностью избавиться от так называемых «мостиков холода», которыми называют щели, через которые в помещение просачивается холодный воздух. Поскольку порой такие зазоры сложно обнаружить, специалисты фирмы «Окна Скай» осуществляют проверку на их наличие не меньше 2-х раз, а иногда и больше, чтобы избавиться от всех возможных недочётов.

Также необходимо выполнить дентальные замеры каждого отдельно взятого проёма, куда впоследствии и будут вмонтированы стеклопакеты.

Необходимо осмотреть плиту из бетона и парапет, дабы убедиться в том, что балкон сможет справиться с новой нагрузкой.

Стоит также взять в расчёт необходимость вентиляции. Обычно на окна ПВХ крепятся заслонки, через которые проходит воздух, но только если их откроет пользователь. Благодаря этому всегда можно обеспечить балкон и всю жилплощадь хорошим воздухообменом.